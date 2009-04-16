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Dünya

Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket saldırısı

16 Nisan 2009 00:09

Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail ordusundan bir sözcü, 11 gündür ilk kez Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına roket atıldığını söyledi.

Roketin Eşkol bölgesindeki boş bir araziye düştüğünü belirten sözcü, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

İsrail ordusuna göre, Hamas'ın denetimindeki Gazze Şeridi'nden İsrail'e, ordunun 18 Ocak'ta biten operasyonundan sonra 200 kadar roket ve havan topu mermisi atıldı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail'in 27 Aralık-18 Ocak tarihleri arasında düzenlediği operasyonda, yaklaşık 1400 kişi öldü, 5 bin kişi de yaralandı.

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