-Gazze Şeridi'nde gerginlik TEL AVİV (A.A) - 21.08.2011 - İsrail Başbakan yardımcılarından Silvan Şalom, "Gazze Şeridi'nden devam eden roket ve havan saldırıları karşısında, hükümet olarak Gazze'ye bir kara operasyonu ihtimalini de gözardı etmediklerini" söyledi. Ber Şeva'da, roket saldırılarından yaralanan İsrailliler'i ziyaret eden Şalom, güneydeki yaklaşık 1 milyon İsrailli'nin sürekli roket saldırıları altında yaşaması gibi bir duruma katlanmalarının mümkün olmadığını belirterek, "Bu saldırılara karşılık vermemiz gerek ve bir kara operasyonu olasılığını da gözardı etmiyoruz" dedi. Gazze Şeridi boyunca, Filistinliler de İsrail'in yeni bir kara operasyonu düzenleyebileceği korkusunu dile getiriyorlar. Dün atılan onlarca Grad ve Kassam roketi, bir İsrailli'nin ölmesi, 10'dan fazla kişinin de yaralanmasına rağmen, gece İsrail uçakları Gazze Şeridi'nde herhangi bir bombardımanda bulunmamıştı. Kassam roketleri ve Grad füzeleri, bugün de İsrail'in güneyine inmeye devam etti. İsrail ordu sözcüsü, Gazze'den İsrail'e bugün 22 roket atıldığını belirtti. İsrail uçakları ise öğleden sonra bölgenin kuzeyinde Hamas'a ait bir askeri tesisi bombaladı.