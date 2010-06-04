'Gazze şehitleri' toprağa verildi

T24 - İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısında hayatını kaybeden 9 kişi bugün son yolculuklarına uğurlanıyor.

İstanbul:

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının internet sayfası sorumlusu gazeteci Cevdet Kılıçlar'ın cenazesi Beyazıt Camisi'ne ulaştırılarak musalla taşına konulduğunda tekbirler getirildi.

Kılıçlar'ın cenazesinin üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı yeşil bayrağa sarıldığı dikkat çekerken, cenazenin konulduğu musalla taşının arkasındaki duvara "Şehit olarak yaşadı, şahit olarak rabbine kavuştu" ve "Vurulmuş tertemiz alnından uzanmış yatıyor, Filistin uğruna ya Rab ne güneşler batıyor" yazılı pankartlar asıldı.

Cenazeye katılan grup, sık sık "Kahrolsun İsrail" ve "İsrail bunun hesabını verecek" şeklinde sloganlar attı.

Kılıçlar'ın cenazesi İstanbul'da toprağa verildi.

Kayseri:

Hayatını kaybedenlerden lise öğrencisi Furkan Doğan (19), Kayseri'nin Talas ilçesinde toprağa verildi.

Cenaze namazını kıldıran Kayseri Müftüsü Şaban İşlek, yaptığı konuşmada, Furkan Doğan'ın şehitlik mertebesine ulaştığını ifade ederek, "Hepimizi başı sağ olsun. Başı sağ olsun demek eski bir gelenek. Yani devletimiz başsız kalmasın demek. Furkan yardım götüren masum bir çocuktu. Şehitlik mertebesine ulaştı. Terör yüzünden çok şehit verdik. Şehitlik Allah katında en yüce makamdır" dedi.

Kılınan namazından sonra Furkan Doğan'ın Türk ve Filistin bayraklarına sarılı tabutu Talas Caddesi'ne kadar vatandaşlarca taşındı.

Cenaze törenine katılanlar sık sık "Kahrolsun İsrail', "İsrail akıttığı kanda boğulacak" "Şehitler ölmez" diye slogan attı.

Furkan Doğan'ın cenazesi daha sonra Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Doğan'ın tabutundaki Türk ve Filistin bayrağı, definden sonra babası Ahmet Doğan'a teslim edildi.

Hatay:

Cengiz Akyüz'ün cenazesi de Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Bekbele beldesinde toprağa verildi.

İstanbul'dan uçakla Hatay'a getirilen Cengiz Akyüz'ün (41) cenazesi, eşi Nimet Akyüz, babası Bahattin Akyüz ve çocukları tarafından Hatay Havaalanı'ndan konvoy eşliğinde İskenderun ilçesindeki Kaptan Paşa Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan namazın ardından, cenaze, yine konvoy eşliğinde, İsrail aleyhine atılan sloganlar eşliğinde Şehit Pamir Caddesi'ne getirildi.

İskenderun Müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından kıldırılan namazının ardından Akyüz'ün cenazesi Bekbele beldesinde toprağa verildi.







Adıyaman:

Fahri Yaldız'ın cenazesi ise Adıyaman'da toprağa verildi.

Uçakla getirilen Adıyaman Fahri Yaldız'ın cenazesi Adıyaman Devlet Hastanesi morgundan alınarak Ulu Camiye getirildi. Dualar ve sloganlar ile camiye getirilen cenaze törenine binlerce insan katıldı. Cenaze törenine erkeklerin yanı sıra kadınlarında katıldığı gözlendi.

İl Müftüsü Mehmet Emin Avcı'nın kıldırdığı namazın ardından cenaze, Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İzmir:

Cengiz Songür'ün (47) cenazesi de İzmir'de toprağa verildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ndeki cenaze törenine Songür'ün eşi Nurcan, çocukları ve kardeşleri, gemide bulunan gönüllülerden Musa Çoğaş, Yıldız Çiçekdağ, Emin Bozkuş, Harun Aktürk ve Hayrettin Aydın'ın yanı sıra AKP İzmir milletvekilleri Taha Aksoy, İbrahim Hasgür, İzmir Valisi Cahit Kıraç ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz öncesinde vatandaşlar, gemide Songür'ün yanında olanlara sarılarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Taziyeleri kabul eden Cengiz Songür'ün tek oğlu İsmail Songür'ün gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cenaze namazı öncesi yaralı Musa Çoğaş, Songür'ün tabutunu öptü. Songür'ün cenaze namazını, amcasının oğlu Kemal Songür kıldırdı. Cenazenin taşınması sırasında Songür'ün ablası Adife İnce sinir krizi geçirdi.

Cengiz Songür'ün cenazesi Buca'daki Kaynaklar Mezarlığında toprağa verildi.







Siirt:

Gemilere saldırısında hayatını kaybeden İbrahim Bilgen'in (70) cenazesi Siirt'te toprağa verildi.

Bilgen'in cenazesi uçakla İstanbul'dan Diyarbakır'a oradan da kara yoluyla Siirt'teki Çarşı Hacı Abdülhakim Camisi'ne getirildi.

Cenaze törenine, gemide bulunan gönüllülerden Metin Yardım ve Bilgen'in yakınlarının yanı sıra Siirt Valisi Musa Çolak, AKP Milletvekilleri Afif Demirkıran, Yılmaz Helvacıoğlu, Ahmet İnal ve M.Emin Ekmen ile Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Vehbi Hatipoğlu ve Siirt Emniyet Müdürü Celali Topuz da katıldı.

Bilgen'in cenazesi, namazın ardından Şeyh Musa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Törene katılan binlerce vatandaş, Türk ve Filistin bayrakları taşırken, tören boyunca İsrail aleyhinde slogan attılar.

Diğer cenazeler...

Saldırıda hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi'nin cenazesi Diyarbakır'da, Çetin Topçuoğlu'nun cenazesi de Adana'da düzenlenecek törenlerin ardından toprağa verilecek.



Bazı illerde gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için bazı illerde gıyabi cenaze namazı kılındı.



Gıyabi cenaze namazının kılındığı iller şöyle:

- Kırşehir

- Gümüşhane

- Çankırı

- Malatya

- Şanlıurfa

- Sakarya





