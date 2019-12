Farklı grup ve ideolojilerden gelen bir grup duyarlı aydın, Galatasaray meydanında bir araya gelerek Gazze için insan zinciri oluşturacak, 'İsrail Gazze'den çekilsin' talebinde bulunacak



Eylemle ilgili Küresel Adalet ve Barış Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "İsrail Filistin halkını katletmeye devam ediyor. Olu sayısı her gün, her dakika artıyor. İsrail şimdi daha büyükk bir katliama hazırlanıyor. İsrail durdurulmak zorunda. Bu vahşet sona ermeli. Hükümet, Israil'le her türlü askeri ve ekonomik anlaşmayı iptal etmeli" denildi.



Yer: Galatasaray Meydanı

Tarih: 5 Ocak Pazartesi

Saat: 18.30