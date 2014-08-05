Gazze'de 72 saatlik ateşkes sağlandı

Mısır yönetimi Türkiye saati ile bu sabah 08.00’de başlamak üzere 72 saatlik ateşkes önerisini İsrail ve Filistin delegasyonunun kabul ettiğini duyurdu. Hamas sözcüsü Ebu Zuhri, öneriyi kabul ettiklerini açıkladı



Mısır taraflardan üst düzey isimleri kalıcı ateşkes görüşmeleri için Kahire'ye davet etti.



Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Umuyoruz ki bu önerimiz kalıcı bir ateşkeske varılmasını sağlayacaktır ve barışın sağlanmasına katkı sağlayacaktır” ifadeleri yer aldı.



İlk olarak İsrail, ateşkes önerisini kabul ettiğini duyurdu. Daha sonra Mısır yönetimi İsrail'in yanısıra Filistin delegasyonunun da öneriyi kabul ettiğini açıkladı.



Bir süre sonra Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, 72 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini ve ateşkesin başarılı olması durumunda Hamas'ın üst düzey temsilcilerinin kalıcı ateşkes görüşmeleri için en kısa sürede Kahire'ye gideceklerini belirtti.ı.

İsrail: Tüneller imha edildi

AFP haber ajansının verdiği bilgiye göre açıklamayı İsrail ordu sözcüsü Moti Almoz İsrail'in Kanal 2 televizyonuna yaptı.

Almoz, "Gazze'de daha önce tespit ettiğimiz tüm tünelleri imha ettik ancak bölgede tamamlanması gereken çok daha fazla görev var" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, haftasonu yaptığı açıklamada ordunun Gazze'deki tünelleri imha ettikten sonra da 'gerektiği takdirde' saldırıları sürdürebileceğini açıklamıştı.

İsrail’in Gazze’ye düzenldiği saldırılarda şu ana kadar 1865 kişi öldürüldü.