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Gazze filosuna Yunanistan’dan yasak

Yunanistan, yardım amaçlı Gazze'ye gitmeye hazırlanan Yunan ve yabancı bandıralı tüm gemilerin Yunan limanlarından hareket etmelerini yasaklandı...

01 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yunanistan, yardım amaçlı Gazze'ye gitmeye hazırlanan Yunan ve yabancı bandıralı tüm gemilerin Yunan limanlarından hareket etmelerini yasaklandı.  

Yunan medyası, Vatandaşı Koruma Bakanı Hristos Papuçis'in talimatı üzerine, sahil güvenlik birimlerinin tüm limanlarda önlem aldığını ve Gazze ablukasını kırmak için demir almaya hazırlanan tüm gemilerin hareket ermelerinin yasaklandığını duyurdu. 

Kararın ve bu konuda daha önce Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın gemilere iletildiği de bildirildi. 

Haberlerde, gemilerin hareketlerinin engellenmesi için, Doğu Akdeniz Bölgesinin sürekli ‘elektronik denetim’ altında tutularak gemilerin hareketlerinin kayıt altına alınacağı, bölgede seyreden tüm gemilerin mürettebat ve yolcularının kontrol edileceği belirtildi. 


NETENYAHU ATİNA'DAN ENGELLEME İSTEMİŞTİ 

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, Yunan vatandaşlarına ve Yunan bandıralı gemilere Gazze için oluşturulan yeni yardım filosuna katılmamaları çağrısında bulunulmuştu.  

Yunan basınında çıkan haberlerde de, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Atina'dan, Gazze için hazırlanan yeni yardım filosunu engellemesini istediği" iddiasına yer verilmişti.   



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