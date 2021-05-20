Gazze'de Covid hastalarını tedavi eden uzman doktor, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

Lina Shaikhouni- BBC Arapça Servisi

İsrail uçaklarının Pazar günü Gazze Şeridi'nde uyarıda bulunmadan vurduğu dört katlı binada, uzman doktor Ayman Ebu al Ouf ve ailesinden 12 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'ndeki en büyük hastanede dahiliye bölümünün başında bulunan Ayman Ebu al Ouf, bölgedeki Covid-19 hastalarının tedavisinde de büyük bir sorumluluk üstlenmişti. Hekim arkadaşları, yaşamını yitiren Dr. Ouf'un "3-4 kişiye bedel bir yük üstlendiğini" anlatıyor.

Yaşadıkları binayı yerle bir eden hava saldırısında, deneyimli doktorun annesi ve babasının yanı sıra, eşi Reem, 17 yaşındaki oğlu Tevfik ve 12 yaşındaki kızı Tala da hayatını kaybetti.

BBC'ye konuşan Doktor Ayman'ın yakın arkadaşı ve eski çalışma arkadaşı Dr. Ghaith al Zaanin, "Ayman'ı tanıdığımız için kişisel olarak bizim adımıza büyük bir kayıp. Ancak hastaları ve öğrencileri için de çok büyük bir kayıp oldu" dedi.

Doktor Ayman, Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nde dahiliye uzmanı olarak çalışmasının yanı sıra, koronavirüs hastalarına müdahalede de görev üstlenmişti ve durumu ağır hastaların yatırıldığı yoğun bakım servisinin başında bulunuyordu.

Bölgede az sayıda göğüs hastalıkları uzmanının bulunduğu biliniyor.

Doktor Ayman, iki tıp fakültesinden de öğrencilere ders veriyordu.

Yakın arkadaşı Dr. Zaanin, "Ayman gibi nitelikli birine sahip olmak için en az 10-15 yıllık bir eğitim gerekir" diyor: