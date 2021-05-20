Gazze'de Covid hastalarını tedavi eden uzman doktor, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

Dr. Agha, İsrail saldırılarının hastaneye giden yolları da hedef aldığını ve saldırı günü ilk yardım ekiplerinin kurtarma sürecinin daha da zorlaştığını anlatıyor.
Doktor Ayman'ın 15 yaşındaki oğlu Omar, saldırıda hayatta kalan tek aile üyesi oldu. Hastanede tedavi altındaki Omar, ailesinin başına gelenlerden habersiz.
Omar'ın ağabeyi Tevfik ise lise son sınıfta okuyordu ve kimya alanında üniversite eğitimi almak istiyordu. Kız kardeşi Tala'nın öğretmeni de Tala'nın harika bir öğrenci olduğunu, ilahiyat derslerine yöneldiğini anlatıyor.
Gazze'deki sağlık yetkilileri, bölgedeki gerginliğin hava saldırılarına dönüştüğü 10 Mayıs'tan bugüne en az 227 kişinin öldüğünü, bunların 102'sinin kadın ve çocuklar olduğunu söylüyor. İsrail'de ise ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi, Filistinli gruplar tarafından atılan roketlerle yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu yalnızca askeri hedeflere saldırı düzenlediğini söylese de yerel kaynaklar ve bölgedeki sağlıkçılar çok sayıda sivil yerleşim yerinin hedef alındığını söylüyor.
Dr. Ayman Ebu al Ouf'un öldüğü gün 42 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Bunlar arasında, Gazze'nin önde gelen nörologlarından Dr. Mouin al Aloul ve fizyoloji uzmanı Rajaa Ebu al Ouf da vardı.
Hava saldırılarında 6 hastane ve 11 sağlık ocağı da zarar gördü. Gazze'deki tek Covid-19 test laboratuvarı da hasar aldı. Bir başka hastane ise yakıt sıkıntısı nedeniyle devre dışı kaldı.
Dr. Zaanin, "Bu adil değil. Masum sivilleri öldürmeleri bütünüyle adaletsiz. Yalnızca fiziksel altyapıya zarar vermiyorlar, insan kaynağımızı da yok ediyorlar" dedi.
Gazze'nin zaten kırılgan olan sağlık sistemi, yıllar süren çatışma ve İsrail ile Mısır'ın ablukası nedeniyle daha da zayıfladı. Covid-19 vakalarındaki artış da hastane sistemi üzerindeki yükü artırdı. Yoğun bakım yataklarında, solunum cihazlarında ve diğer ekipmanları bulmakta sorun yaşanıyor.
Hava saldırıları, bu yükü biraz daha artırdı.
Dr. Agha, "Hastanelere gelen yaralanma vakaları, doktorların daha önce görmediği türlerde. Karmaşık ameliyatlar gerekiyor ve birçok doktor bunun altından kalkabilecek şekilde eğitim alamadı" diyor.
Dr. Ayman'ın yakın arkadaşı olan ve bugün Kanada'da yaşayan Dr. Zaanin, uzman doktor eğitimi almak istediği için Gazze'yi 2017'de terk etmiş. Hekimlerin yetiştirilmesi konusunda da Gazze'de zorluk yaşanıyor.
Dr. Zaanin ve Dr. Agha, Doktor Ayman gibi bir hekimin kaybedilmesinin Gazze'ye büyük bir etkisi olacağında hemfikir. Dr. Agha ekliyor:
"Doktor Ayman, hastalarının hafızasında güzel bir iz bıraktı. En azından bir hoşça kal diyebilmeyi isterdim."