Gazze'de çatışmaların 10'uncu günü | İsrail hava saldırılarında 4 Filistinli daha hayatını kaybetti; Hamas, İsrail'in güneyini hedef aldı

Gazze'de İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar 10'uncu gününde devam ediyor. Çarşamba sabah saatlerinde İsrail'in hava saldırılarında 1'i gazeteci, 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi. Hamas'ın da Gazze'den İsrail'in güneyine roket saldırılarının sürdüğü aktarıldı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 219'a yükseldiğini duyurdu.

Hamas'ın da İsrail'in güneyindeki Dimona ve Aşdod kentleri ile Gazze açıklarındaki bir gaz platformunu onlarca roketle hedef aldığını duyuruldu.

Gazze'de 10'uncu gününe giren çatışmalarla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin vetosu nedeniyle ateşkes çağrısı için ortak bir açıklama yayımlayamadı. Fransa ise İsrail'in komşuları Mısır ve Ürdün'le ortak bir ateşkes mutabakatı sunacaklarını duyurdu. Çin, Fransa'nın sunacağı ateşkesi desteklediğini açıkladı.