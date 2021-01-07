Gazze'de camiler yeniden ibadete açılıyor

Filistin'in Gazze Şeridi'nde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ibadete kapatılan camiler pazar günü gece yarısından itibaren yeniden açılıyor.

Filistin'in Gazze şehrinde Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında 24 Ağustos'ta ibadete kapatılan camiler yeniden açılıyor. Gazze'deki Filistin Vakıf ve Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki ve Gazze Şeridi'ne bağlı bölgelerde yer alan camilerin pazar günü gece yarısından itibaren ibadete açılacağı bildirildi.

Filistin İçişleri Bakanlığı tarafından alınan sokağa çıkma yasağı kararı nedeniyle camilerin cumartesi ve pazar günleri kapalı olacağını belirtilen Bakanlık, "Pazar günü gece yarısından itibaren tüm camilerde namaz kılınmasına izin verilmiştir" ifadelerini kullandı.

İbadet edenlerin Covid-19 ile mücadele önlemlerine bağlı kalması için çağrıda bulunan Bakanlık, "Yanınızda seccade getirin. Maske veya yüz koruması kullanın ve saflar arasında sosyal mesafe kuralına dikkat edin" dedi.

Bakanlık, Gazze Şeridi'nde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 5 Kasım'da camileri kapatma kararı almıştı. Bakanlık, Ekim ayında ise Gazze Şeridi'ndeki camilerin açılacağını fakat Gazze Şeridi'ne bağlı bölgelerde ise yüksek vakalardan dolayı camilerin kapalı kalacağı bildirmişti.

Gazze kentinde, kuzey Gazze bölgesinde, Al-Amal semtinde ve Han Yunus kentindeki camilerin tedbir amacıyla kapalı kalacağı ve önleyici tedbirlerin alınması gerektiği aktarılmıştı.

Gazze Şeridi'nde Mart ayından itibaren toplam Covid-19 vaka sayısı 44 bin 279'a, can kaybı sayısı ise 416'ya yükseldi. (İHA)