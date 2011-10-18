-Gazze bayram yerine döndü GAZZE ŞERİDİ (A.A) - 18.10.2011 - İsrail ile Hamas arasında varılan takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan Filistinlilerden bir grup, Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne giriş yaptı. İsrailli asker Gilad Şalit'in İsrailli yetkililere teslim edilmesinin hemen ardından, takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan 477 Filistinli tutukluyu taşıyan otobüsler Gazze'ye ulaştı. İlk otobüsün gelmesinden sonra aileler içeri alınmaya başladı. Filistinlilerin bir kısmını taşıyan otobüslerin oluşturduğu konvoyun Ramallah kentinde doğru gittiği ve burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından kabul edileceği bildirildi. Takas anlaşması kapsamında salıverilecek diğer 550 Filistinli tutuklunun ise iki ay içinde serbest bırakılması bekleniyor. -Haniye karşıladı- İsrail ile Hamas arasında varılan takas anlaşması çerçevesinde serbest bırakılan, hapishane otobüsleriyle Refah sınır kapısına getirilen Filistinlilerin bir kısmı burada Gazze'deki yönetimin Başbakanı İsmail Haniye ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Filistinliler daha sonra iki minibüsle aileleriyle ilk kez buluşacakları Refah sınır kapısındaki meydana götürüldü. Aileler de ilk kez yakınlarını burada gördü. Filistinlilerin minibüslerin camlarından zafer işaretleri yaptıkları ve tekbir getirdikleri gözlendi.