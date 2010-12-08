-GAZZE AMBARGOSU BİRAZ DAHA YUMUŞADI TEL AVİV (A.A) - 08.12.2010 - İsrail güvenlik kabinesi, Hamas yönetimi altındaki Gazze Şeridi'ne uygulanan ekonomik ambargoyu biraz daha gevşeterek, bölgeye daha fazla ihracat olanağı sağlanmasına karar verdi. İsrail güvenlik kabinesinin bugünkü toplantısında onaylanan karar, kabine sekreteri Zvi Hauser tarafından duyuruldu. Açıklamada, bu kararın amacının, Gazze nüfusu üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışmak olduğu kaydedildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin daha iyi bir ekonomik duruma kavuşturulması için gösterdiği çabaların yanında, uluslararası toplumdan Hamas rejimini boykot kararına devam etmesini ve Hamas'ın roket saldırılarının önlenmesine yönelik adımlar atmayı sürdürmesini istediği vurgulandı. Söz konusu açıklamaya göre, Gazze'den mobilya, tarım ürünleri ve hafif sanayi ürünlerinin Batı Şeria'ya veya diğer yabancı ülkelere ihracatına olanak sağlandı. Gazze'den yabancı ülkelere ihracatta bir sınır olmamasına rağmen, Batı Şeria'ya yapılacak ihracatın Filistin yönetimi ile koordinasyon halinde gerçekleştirileceği belirtildi. Güvenlik kabinesindeki bakanlara, Gazze Şeridi'ndeki ekonomik durum ile ilgili veriler sunulduğu belirtiliyor. Buna göre, son birkaç ay içinde uluslararası kuruluşlar ve yabancı ülkelerce desteklenen 78 proje, İsrail kabinesi tarafından onaylandı. Bu projelerin sağlık, altyapı, sulama, kanalizasyon, konut ve eğitim alanlarında olduğu kaydedildi. Bu arada, Gazze Şeridi'nden Avrupa ülkelerine yapılan çilek ve karanfil ihracatı da sürüyor. Kasım ayı sonunda başlayan ihracat sezonunda, şimdiye kadar 103 bin adet karanfil ve 27,3 ton çilek ihraç edildi.