'Gazze ablukası kalkarsa İsrail için tehdit oluşur'

T24 - İsrail İç Güvenlik Servisi Başkanı Yuval Diskin, Gazze Şeridi üzerindeki deniz ablukasının kaldırılmasının, İsrail için tehlikeli sonuçlar doğuracağını öne sürdü.



İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet'in (Şabak) Başkanı Yuval Diskin, İsrail parlamentosunun (Knesset) Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nda, dünya kamuoyunun gündemine taşınan Gazze Şeridi üzerindeki İsrail ablukasının kaldırılması tartışmalarına değinirken, gemiler Gazze yolu boyunca uluslararası limanlarda denetimden geçse bile, büyük güvenlik açığı doğacağını, denizden ablukanın kaldırılmasının İsrail için tehlikeli gelişmeler doğuracağını iddia etti.



Şin Bet Başkanı, Gazze'deki Filistinli grupların hem kendi üretimleri, hem de kaçakçılık yoluyla silahlanmaya devam edip güç kazandıklarını belirterek, Hamas ve İslami Cihad gruplarının 40 kilometre menzile kadar uzanan, 4 bini Hamasın olmak üzere 5 bin rokete sahip olduğunu ifade etti.



Diskin, "Hamas ayrıca İsrail'in ortalarına kadar erişebilecek roketlere de sahip" dedi.



Gazze'de bir insani kriz bulunmadığını öne süren Diskin, İsrail'den Gazze'ye teslimattaki sınırlandırmaların yumuşatılmasına bir itirazı bulunmadığını, "asıl Sina yarımadasından, tünellerle kaçakçılığın İsrail'i tehlikeye soktuğunu" söyledi.





