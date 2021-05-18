Gazze: ABD Başkanı Biden, ateşkes çağrısında bulundu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü. Biden, görüşmede İsrail ve Filistin arasında Gazze'de 8 gündür süren çatışmalarda ateşkesi desteklediğini belirtti.

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, ABD'nin Mısır ve diğer ortaklarla ateşkes ile ilgili olarak görüşmeler halinde olduğu belirtildi.

Açıklamada Biden'ın İsrail'i masum sivillerin korunmasını sağlamak için her türlü çabayı göstermeye çağırdığı aktarılırken, iki liderin Hamas ve diğer gruplara yönelik askeri operasyonları da değerlendirdiği ifade edildi.

Görüşmede Netanyahu ve Biden'ın yakın temasta kalmaları konusunda mutabık kalındığı da vurgulandı.

Şu ana kadar Gazze'de 61'i çocuk en az 212 insanın ölümüne yol açan İsrail saldırılarına ilişkin uluslararası kamuoyunda da bir endişe söz konusu.

Dünya liderleri ve insani yardım kuruluşları bölgede sivillerin hedef alınmasını ve altyapı sistemlerinin zarar görmesini önlemek üzere çağrılarda bulundu.

Öte yandan ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i askeri operasyonları durdurmaya çağıran bildirinin yayımlanmasını üçünkü kez engellendi.

Basın toplantısında gazetecilere konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaklaşımlarının sessiz ve yoğun bir diplomasi yürütmek üzere olduğunu söyledi ve bu yolun daha yapıcı olacağını savundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları Pazartesi günü de devam etti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da İsrail'i sivillere yönelik saldırılardan kaçınmaya çağırdı ancak "Hamas'ın operasyonlarını koruma altına almak için altyapı sistemlerini ve sivil halkı kullandığı" yönündeki endişesini de dile getirdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de İsrail Başbakanı Netanyahu yaptığı konuşmada çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu.

Ancak Merkel'in sözcüsü, İsrail'in kendine yönelik saldırılarda kendini savunma hakkı olduğunu da yineledi.

Fransa ve Mısır, acil ateşkes çağrısı yapan diğer ülkeler arasında yer alıyor.

Erdoğan'dan Biden'a tepki

Türkiye'de de hükümet İsrail'in saldırılarına tepki gösterirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'le silah anlaşması yaptığını söylediği ABD Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi.

Biden'ı Filistin konusunda İsrail'in yanında durmakla eleştiren Erdoğan, "Biz bu konularda daha fazla duramayız, bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz" diyerek şunları söyledi:

"Biden'ın İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma, vesaire, bunları konuşuyorlar.

"Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şahadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor, siz de buna destek veriyorsunuz."

'40 okul ve 4 hastane zarar gördü'

BM de iki milyon insanın yaşadığı, Gazze Şeridi'ndeki altyapının zarar görmesinden duyulan endişeleri de dile getirdi ve son günlerde 40 okul ve 4 hastanenin "tamamen veya kısmen yıkıldığını" açıkladı.

Ayrıca, bölgedeki yakıt stoklarının tükendiğini aktaran BM, temel hizmetlerin verilemeyeceği konusunda uyardı.

Dünya Sağlık Örgütü Acil Durumlar Şefi Dr. Mike Ryan ise sağlık hizmetlerine yönelik tüm saldırıların derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

'Gazze'deki durum gittikçe kötüleşiyor, sistem çöküyor'

Pazartesi günü İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları devam etti. Filistin'den İsrail şehirlerine atılan roketler de aynı şekilde sürdü.

İsrailli yetkililer operasyonun süreceğini söylerken Hamas da bunun karşılığında daha fazla roket atacaklarını ilan etti.

İsrail'in Lübnan sınırındaki bazı bölgelerine de roketler atıldı. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir zaiyat bildirilmezken Lübnan tarafında roketlerin geldiği yöne doğru top atışları yapıldığı belirtildi.

Pazartesi akşamı İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'de çocuk doktoru olarak görev yapan Mohammad Abu Rayya BBC'ye verdiği demeçte, bölgede ölen insanlar için yeteri büyüklükte morgların olmadığını söyledi.

Bölgede hasar gören yapıların yeniden inşası için en az 10 yıla ihtiyaç duyulacağını savunan Abu Rayya, "Gazze'deki durum gittikçe kötüleşiyor, sistem çöküyor" dedi.

İsrail yönetimi ise geçtiğimiz hafta Filistin tarafından kendilerine eşi benzeri görülmemiş bir biçimde 3 bine yakın roket atıldığını duyurdu.

Atılan roketlerin yüzde 90'ının ise Demir Kubbe savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi.

İsrail acil servisleri, 6'sı ağır olmak üzere toplam 311 yaralı bildirdi.