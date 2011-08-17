-Gazzaev: Bizi çok zor bir maç bekliyor İSTANBUL (A.A) - 17.08.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında yarın karşılaşacağı Rusya'nın Alania Takımı Teknik Direktörü Vladimir Gazzaev, kendilerini çok zor bir mücadelenin beklediğini söyledi. Gazzaev, karşılaşmanın oynanacağı Fiyapı İnönü Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ın Avrupa çapında bir kadroya sahip olduğunu belirterek, ''Çok zor bir maç bizi bekliyor. Beşiktaş'ın Avrupa çapında bir kadrosu var. Ama çok iyi hazırlandığımızı düşünüyoruz. İnşallah bizim açımızdan iyi bir skor olacaktır'' dedi. Oyuncularından yarın görevlerini iyi bir şekilde yerine getirmesini beklediğini anlatan Gazzaev, ''Oyuncularımdan yarın görevlerini yerine getirmelerini bekliyorum. Ancak çok zor bir maç olacak bizim için. Beşiktaş'ın Simao, Fernandes, Almeida, Quaresma gibi futbolcuları var. Beşiktaş'ta teknik direktörünün değişmiş olması, yeni bir teknik direktörün gelmiş olmasının onlar için bir dezavantaj olacağını düşünmüyorum'' diye konuştu. Basın toplantısına katılan Alania oyuncusu Georgi Gabulov da kendilerini kolay bir maçın beklemediğini belirterek, ''Çok kolay bir maç olmayacak. Beşiktaş kaliteli oyunculara sahip ve tecrübeli bir takım. Ama elimizden geleni yapmaya çalışacağız'' ifadelerini kullandı. Yıldız sayılabilecek bir oyuncularının olmadığını dile getiren Gabulov, ''Futbolcularımız genelde genç ve yaşadığımız bölgenin insanları. Ama futbola çok aç oyuncularımız var. Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini sergilemeye çalışacağız'' dedi. Gabulov, siyah-beyazlı taraftarların önünde bir sıkıntı yaşamayacaklarını da belirterek, maçların seyircilerle güzel olduğunu kaydetti. Bu arada Alania takımı, Fiyapı İnönü Stadı'nda yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.