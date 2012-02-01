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Ekonomi

Gazprom'un Avrupa'ya gaz tedariki açıklaması ANKARA (A.A)

01 Şubat 2012 17:12

-Gazprom'un Avrupa'ya gaz tedariki açıklaması ANKARA (A.A) - 01.02.2012 - Soğuk hava nedeniyle Rusya çapında doğalgaz tüketiminin artmasına karşın, Gazprom'un Avrupa'daki alıcılarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği bildirildi. Avrupa'ya tedarik edilen doğalgaz miktarında azalma görüldüğü haberlerine ilişkin olarak Gazprom'dan yapılan açıklamada, soğuk hava nedeniyle Rusya çapında doğalgaz tüketiminin artmasına karşın, Gazprom Avrupa'daki alıcılarına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmeye devam ettiği ifade edilerek, şöyle denildi: ''Şirketimiz, ihracat yükümlülüklerini yerine getirmek için, Avrupa'daki yeraltı depolama tesislerinden doğalgaz çekişindeki artışın yanısıra, var olan tüm doğalgaz aktarım hatlarını da etkin olarak kullanmaktadır. Bu bakımdan, Mavi Akım boru hattı ocak ortasından bu yana tam kapasite işletilmekteyken, Yamal-Avrupa hattından tedarik edilen miktar da geçen haftanın ortasından bu yana yüzde 20 artış göstermiştir.''

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