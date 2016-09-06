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Ekonomi

Gazprom'dan Türk Akımı açıklaması

Türk Akımı projesinin Rusya'dan Türkiye'ye denizaltından uzanan bir doğalgaz boru hattı olarak tasarlandığı ifade edildi

06 Eylül 2016 00:50

Rus enerji şirketi Gazprom tarafından, Türk Akımı projesi için verilen izinlerin yenilenmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk Akımı projesinin Rusya'dan Türkiye'ye denizaltından uzanan bir doğalgaz boru hattı olarak tasarlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Üst Yöneticisi (CEO) Aleksey Miller, "Türk Akımı projesi için önceden onaylanan tüm ruhsatların yenilenmesi konuşuluyor. Türk tarafı, Türk Akımı projesi ile Türkiye-Yunanistan sınırında Avrupa'ya doğalgaz tedariği seçeneğini sunuyor." ifadelerini kullandı.

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