-GAZPROM'DAN BİR İLK MOSKOVA (A.A) - 25.07.2011 - Türkiye dahil Avrupalı müşterilerinin fiyat indirimi talebini dikkate almayan Rus gaz devi Gazprom'un ilk defa bu kuralı uzun süreli sözleşme imzaladığı İtalyan "Edison S.p.A" şirketi için bozarak gaz fiyatında indirimi kabul ettiği bildirildi. Rusya'nın saygın ekonomi gazetelerinden Kommersant'ta yer alan haberde, Avrupa'nın en eski enerji şirketlerinden Edison'un İtalyan ENİ ve Gazprom'un ortak şirketi Promgaz aleyhine geçen kasım ayında Stockholm'deki Tahkim Mahkemesi'nde, piyasalarda fiyatlar düşmesine rağmen Gazprom'dan gaz aldığı yüzünden fiyatta herhangi bir indirim yapılmaması yüzünden zarar ettiği gerekçesiyle dava açtığını kaydetti. Haberde, Edison'un gaz fiyatı konusunda Gazprom ile anlaşmaya vardığı belirtilirken, anlaşmanın içeriği ve yeni fiyat konusunda bilgi verilmedi. Edison ile yapılan görüşmeler, başta Botaş olmak üzere Gazprom'dan fiyat indirimi isteyen Avrupalı tüketicilerin elini rahatlatacak. Edison'dan yapılan açıklamada, Gazprom ile gaz fiyatı konusunda yapılan anlaşmanın değişen piyasa koşulları göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği, Gazprom aleyhine açılan davanın da geri çekileceği vurgulandı. Şirketin CEO'su Bruno Lescour da yaptığı açıklamada, Rus tarafının İtalya piyasasında gaz fiyatlarının son yıllarda yaşadığı düşüşü göz önünde bulundurarak mevcut fiyatı gözden geçirmeyi kabul ettiğini belirtmekle yetindi. Edison şirketi ile görüşmeleri yürüten Gazprom Export'tan adı açıklanmayan bir yetkili de Kommersant'a yaptığı açıklamada görüşmeleri doğruladı. Yetkili, Edison ile anlaşmazlığın çözüldüğünü vurguladı ancak içerik konusunda bilgi vermedi. Gazete, Edison'un Gazprom'dan 2 milyar metreküpten fazla gaz almadığı için verilen tavizin şirket açısından ciddi bir kayıp olmayacağı ancak benzer durumun daha büyük gaz tüketicisi şirketlerle olan müzakerelerde Gazprom'u oldukça zorlayacağı yorumuna yer verdi. Bu arada, AA'ya bilgi veren Botaş'tan bir yetkili, Edison'un bu kararının gaz fiyatının piyasa koşullarına göre yeniden düzenlenmesini isteyen Botaş'ın elini güçlendireceğini belirterek, Gazprom yetkilileriyle yakın dönemde bir araya gelineceğini kaydetti.