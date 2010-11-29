-GAZPROM, UKRAYNA'NIN BORCUNU SİLDİ MOSKOVA (A.A) - 29.11.2010 - Rus gaz devi Gazprom'un Ukrayna'nın İsviçre'ye kayıtlı gaz nakliye şirketi RosUkrEnergo'nun kendisine olan 810 milyon dolarlık borcunu sildiği bildirildi. Gazprom Basın merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, RosUkrEnergo'nun 810 milyon dolarlık borcunun silindiği belirtilerek, Ukrayna'nın ulusal enerji şirketi Naftogaz'ın da 3 şirket arasında yapılan anlaşma gereği RosUkrEnergo'dan aldığı 12,1 milyar metreküp gazı iade edeceği kaydedildi. Stokholm'deki Tahkim Kurulu haziran ayında Naftogaz'ın gazını transfer eden eski şirketi RosUkrEnergo'ya 11 milyar metreküp gaz borcu olduğu hükmüne varmış ve buna ilaveten de 1,1 milyar metreküplük gazlık ceza kesmişti. Gazprom, Naftogaz ve RosUkrEnergo'nun bugün imzaladığı anlaşmada, RosUkrEnergo'nun Naftogaz'a olan 1,7 milyar dolarlık borcunun da kapatıldığı vurgulandı. İsviçre merkezli RosUkrEnergo şirketinin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Ukraynalı iki iş adamı bulunuyor.