Gazprom Türk Akımı'nın kapasitesini yarı yarıya azalttı

Türkiye ve Rusya arasındaki "hava sahası ihlali" tartışması devam ederken, Rus doğalgaz devi Gazprom, Türk Akımı’nın başlangıçta belirlenen kapasitesinin yarı yarıya azaltılmasına karar verildiğini açıkladı.

Rus ajanslarının bildirdiğie göre, Gazprom CEO’su Aleksey Miller, Türk Akımı’nın 32 milyar metreküplük iki hat olarak inşa edilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Rusya’nın Türk Akımı’nın iki hattının inşasından vazgeçtiği ağustos ayı sonunda yazılmış, ancak Gazprom bunu yalanlamıştı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Türk Akımı’na ilişkin hükümetlerarası anlaşmanın en erken Aralık 2015’te imzalanacağını açıklamıştı. Rus Bakan, bu gecikmenin, Türkiye’de erken seçimler sonrası yeni hükümetin kurulmasının beklenmesi gerekliliğinden kaynaklandığını söylemişti.

"30 yıldır ilişkilerin lokomotifi olarak görülen doğalgaz ticaretinde ciddi sorunlar..."

T24 yazarı Hakan Aksay, Türkiye-Rusya ilişkilerinin yakın tarihini anlattığı bugünkü (6 Ekim 2015) tarihli köşe yazısında, doğalgaz ticaretinde ciddi sorunlar gündeme geldiğini belirtmiş ve şunları söylemişti:

"30 yıldır ilişkilerin lokomotifi olarak görülen doğalgaz ticaretinde ciddi sorunlar gündeme geldi. Moskova, Avrupa’ya gaz ihracatındaki en önemli hatlarından biri olarak tasarladığı Güney Akım’ın suya düşmesinden sonra, Ankara’ya “Türk Akımı”nı önerdi. Bu, gerçekten önemli bir şanstı ve her iki ülkenin kazanacağı bir platforma dönüşebilirdi. Ancak Ankara’nın ağırdan alması, daha çok mevcut doğalgaz ticaretine ilişkin indirim talebinde ısrarcı olması, Moskova’nın ise “Türk Akımı gibi tarihî bir fırsatı anlamayan” partnerine kızarak indirimi fiilen bu projenin onaylanmasına bağlaması sonucu gerilim arttı."