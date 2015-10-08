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Ekonomi

Gazprom: Türk Akımı'nın bir yıl ertelenmesi bile kritik olmaz

Rus doğalgaz devi, dün Türk Akımı'nın kapasitesinin yarıya düşürüldüğünü duyurmuştu

08 Ekim 2015 00:59

Gazprom Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin bir yıl ertelenmesinin bile proje için kritik olmayacağını söyledi. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da daha önce yaptığı açıklamada, projenin Türkiye'de yeni bir hükümet kurulana kadar başlamayacağını belirtmişti. 

Gazprom'dan dün yapılan açıklamada da Türk Akımı'nın kapasitesinin yarı yarıya azaltılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Aleksandr MedvedevSputnik'te yer alan habere göre, Saint Petersburg Uluslararası Doğalgaz Forumu sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Medvedev, ''Projenin (Türk Akımı'nın) ilk hattını Aralık 2016'da tamamlayabilirdik ancak bu tarih erteleniyor. Bununla birlikte eğer proje bir yıl bile ertelense bile bunda korkulacak bir şey olmaz'' ifadelerini kullandı. Projenin ertelenmesinin nedeninin Türkiye'deki siyasal belirsizlik olduğunu belirten Medvedev, şunları söyledi:

''Türkiye'de geçici bir hükümet var. Seçimlerde 1 Kasım'da yapılacak. Seçimlerin ardından hükümetin oluşturulması da belli bir zaman alabilir. Ancak Türk yetkililer Türk Akımı'nın ilk hattının kendileri için önemli olduğunu söylüyor. Bununla birlikte projenin her dört hattının tamamlanmasına destek verdiklerini de ifade ettiler.''

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da daha önceki bir açıklamasında, Türkiye'de yeni hükümet kurulana kadar Türk Akımı anlaşmasının imzalanmasını beklemediğini söylemişti.

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