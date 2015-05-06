Gazprom, Rus gazını kullanan Türk şirketlerine indirim yapacak

Gazprom’un aylar süren görüşmeler sonrasında ithal Rus gazının üçte birini kullanan özel Türk şirketlerine doğal gaz indirimi yapmaya karar verdiği bildirildi.

Kommersant gazetesindeki haberde bu şirketlerin arasında Enerco Enerji, Bosphorus Gaz, Avrasya Gaz, Shell, Batı Hattı, Akfel Gaz ve Kibar Enerji’nin yer aldığı belirtildi. Gazetede yer alan habere göre, bu karardan önce şirketler gaz için Avrupa’nın mevcut piyasa seviyesini geçen 2014 fiyatı olan bin metreküp başına 374 dolar ödüyorlardı. Artık yılın ikinci çeyreğinde bin metreküp gaz fiyatı yaklaşık 260 dolar olacak.

Kommersant’ta yer alan haberde, 2014 yılında geçerli olan sabit fiyatın yerine tarafların petrol endeksinde karar kıldıkları belirtildi. Yeni sözleşme geçmiş tarihten başlayacak ve 1 Ocak 2015’den sene sonuna kadar geçerliliğini koruyacak. Bir başka deyişle Gazprom ithalatçılara yapılan ödemelerin bir kısmını geri ödemek zorunda kalacak. Gazetenin hesaplarına göre bu rakam 250-300 milyon dolar seviyesinde olacak.

DHA'da yayımlanan habere göre, özel Türk şirketlerinin Rus gazı kontratlarının toplam hacminin yılda 10 milyar metreküpü geçtiği belirtildi. 2014 yılında Türkiye Gazprom’dan 27,3 milyar metreküp satın aldı, fakat bunun büyük kısmı devlet şirketi Botaş’ın payına düştü. Haberde, Gazprom’un Botaş ile de görüşmelere devam ettiği belirtildi.

Haberde şu ifadelere de yer verildi:

“Başta, özel ithalatçıların Gazprom ile Botaş’ın görüşmelerinin sona ermesinin ardından indirim almaları bekleniyordu. Bilindiği üzere, özel şirketlerin ithalat fiyatı devlet şirketlerinden düşük olmak zorunda. Gazprom ve Botaş üç ay süren görüşmelerde indirimin boyutunda karar kıldılar, fakat henüz anlaşma yapılmadı.”