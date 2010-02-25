Gazprom faturası 400 milyon dolar azaldı

T24 -

Turkrus.com

sitesindeki habere göre Türkiye ile Rusya arasında stratejik ortaklık yolunda ilerleyen ilişkiler bir meyve daha verdi.Gazprom, Türkiye'ye sattığı gazın fiyatını bu yıl yüzde 6.5 indirme kararı aldı. Haberi veren Rus RİA Novosti ajansına göre, böylelikle Türkiye'nin bu yılki faturası 400 milyon dolar hafifleyecek. Moskova'dan bir başka "güzel" haber daha var.Geçen hafta Ankara'da Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Enerji Bakanı Taner Yıldız arasında yapılan anlaşma sonucu Gazprom, Türkiye'ye bir jest daha yaptı. Buna göre, Türkiye'nin geçen yıl almadığı ama "al ya da öde" anlaşmasına göre ödemek zorunda olduğu 160 milyon dolarlık borç da silindi.