T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Gazprom faturası 400 milyon dolar azaldı

Rus Gazprom fiması, Türkiye'ye sattığı gazın fiyatını yüzde 6.5 indirme kararı aldığını açıkladı.

25 Şubat 2010 02:00

T24 - Rus Gazprom fiması, Türkiye'ye sattığı gazın fiyatını yüzde 6.5 indirme kararı aldığını açıklarken, Türkiye'nin 2010 faturası 400 milyon dolar azaldı. Geçtiğimiz hafta Rusya Başbakan Yardımcısı ile Enerji Bakanı Taner Yıldız arasındaki anlaşma gereği deTürkiye'nin,  "al ya da öde" anlaşması nedeniyle ödemek zorunda kaldığı 160 milyon dolarlık borç silindi.

Turkrus.com sitesindeki habere göre Türkiye ile Rusya arasında stratejik ortaklık yolunda ilerleyen ilişkiler bir meyve daha verdi.

Gazprom, Türkiye'ye sattığı gazın fiyatını bu yıl yüzde 6.5 indirme kararı aldı. Haberi veren Rus RİA Novosti ajansına göre, böylelikle Türkiye'nin bu yılki faturası 400 milyon dolar hafifleyecek. Moskova'dan bir başka "güzel" haber daha var.

Geçen hafta  Ankara'da Rusya Başbakan Yardımcısı İgor Seçin ile Enerji Bakanı Taner Yıldız  arasında yapılan anlaşma sonucu Gazprom, Türkiye'ye bir jest daha yaptı. Buna göre, Türkiye'nin geçen yıl almadığı ama "al ya da öde" anlaşmasına göre ödemek zorunda olduğu 160 milyon dolarlık borç da silindi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24