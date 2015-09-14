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Ekonomi

Gazporm CEO'su: Türk Akımı projesi ertelendi

Türk Akımı'nın ilk hattının 2016 yılı sonunda devreye girmesi planlanıyordu

14 Eylül 2015 18:09

Gazprom CEO'su Alexander Medvedev, Türk Akımı projesinin başlangıç tarihinin ertelendiğini açıkladı. Türk yetkililer geçen hafta yaptıkları açıklamada Türk Akımı görüşmelerinin dondurulduğunu bildirmişlerdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in projeye çok önem verdiği biliniyor. Türk Akımı birinci hattının 2016 sonunda açılması bekleniyordu.

Gazprom CEO'su Alexander Medvedev, bugün yapılan toplantıda, "Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin başlangıç tarihi ertelenecek" dedi. Türk Akımı'nın ilk hattının 2016 yılı sonunda devreye girmesi planlanıyordu.

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