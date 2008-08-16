Gazi'yi karıştıran cinayet

Gazi Mahallesi'nde bir bilardo salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sonucu bir kişi silahla ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından Gazi Hastanesi'ne kaldırılan kişi hayatını kaybetti.



Ölen kişinin yakınları da hastaneye geldi. Bir süre sonra hastaneye gelen polis ekipleri cenazeyi alarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürmek istedi. Ancak cenazeyi vermek istemeyen grup ile polis arasında arbede çıktı. Bunun üzerine Gazi Polis Merkezi'nde bekletilen çevik kuvvet ekipleri hastaneye gelerek gruba müdahale etti. Müdahale sonrası grup ara sokaklara girerek dağıldı.



Bir süre sonra tekrar ortaya çıkan grup yolu trafiğe kapatarak kurdukları barikatları ateşe verdi. Çevuk kuvvet panzerleri yolu açarak grubu dağıttı. Bu sırada grup polise taş yağdırdı. 200 kişilik grup ile polis arasında çatışma çıktı. Polisin biber gazı ve su ile müdahelesinin ardından grup ara sokaklara dağıldı.



ÖLDÜRDÜĞÜ İDDİA EDİLEN KİŞİNİN EVİ YANDI



Olayların yaşandığı sırada Gazi Mahallesinde bir evin yandığı haberi geldi. Gazi Polis Merkezi'ne gelen itfaiye ekipleri panzer ve akrep adı verilen zırhlı araçlarla birlikte adrese gitti. Polis ekipleri anonslarla grubun dağılmasını istedi. Grubun dağılmasının ardından alev alev yanan gecekondu itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan evin silahlı kavgaya karışan ve olay sonrası kayıplara karışan kişinin olduğu öğrenildi. Polis kavga sonrası kayıplara karışan kişiyi arıyor.



BİLARDO SALONUNDA CİNAYET



Gaziosmanpaşa’da bir bilardo salonunda çıkan kavgada, tabanca ile göğsünden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Gazi Mahallesi’ndeki bir bilardo salonunda arkadaşları ile oyun oynayan Burhan Turan (22) ile "aralarında husumet olduğu" belirtilen bazı kişiler arasında tartışma çıktı.



Kavgaya dönüşen olayda tabanca ile göğsünden vurulan ve olay yerinde hayatını kaybeden Turan’ın cesedi İsmetpaşa Caddesi’ndeki Özel Gazi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın duyulması üzerine hastane önünde toplanan Turan’ın yakınları ve arkadaşları, polisin uyarılarına rağmen dağılmayınca, Çevik Kuvvet ekipleri gruba müdahale etti. Ara sokaklara kaçan gruptakiler zaman zaman hastanenin bulunduğu caddeye gelerek çöp konteynerleri ve pazarcıların kullandığı tezgahlar ile barikat kurup polise direnmeye çalıştılar. Müdahale sırasında panzerler ile kaldırılan barikatları, polisin hastane önüne geri gelmesinden sonra yeniden kuran gruptakiler, bir süre sonra yine hastane önüne geldiler. Polisin en son biber gazı kullanarak dağıttığı gruptakiler buradan uzaklaştırıldı. Polis, Burhan Turan’ı vuran kişi ile kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



