Gaziye boyama cezası

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tartıştığı oğluna tokat attığı gerekçesiyle yargılanan Kıbrıs Gazisi Mehmet Göçmez (54), Denetimli Serbestlik Tedbiri kapsamında cezasını kamu binalarını boyayarak geçiriyor.



Kadıköy beldesine bağlı Yolören köyünde yaşayan Mehmet Göçmez, yaklaşık iki yıl önce belde meydanında, düğün hazırlığı yapan oğlu İsmail Göçmez'le (31), düğüne yaklaşık 20 gün kala tartıştı.



Tartışma sırasında oğluna tokat atan ve bu sırada olaya tanık olan jandarma ekibince gözaltına alınan Gömeç hakkında, "çocuğuna kötü davranış" suçundan Edremit Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açıldı.



Göçmez, tutuksuz yargılandığı davada önce bir yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak Denetimli Serbestlik Tedbiri kapsamında ceza "kamu binalarını boyama cezasına"na çevrildi.



Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasının dış cephesini boyayan Mehmet Göçmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar kendi köyündeki anaokulu ile ilköğretim okulunun boya ve badanasını yaptığını bildirdi.



Milli Eğitim Müdürlüğü binasının boyasının tamamlanmasıyla cezasının da sona ereceğini kaydeden Göçmez, geçen sürede oğlunun evlendiğini, torununun bile olduğunu kaydetti.



Göçmez: "Herkese ibret olsun"



"Oğlumla yaptığım tartışma sonucu bir tokat atmamı jandarma yakaladı. İki yıl süren davada ne bir avukat tuttum ne de temyize gittim. Bu yaşımda bu cezayı aldım. Haftada bir gün 8 saat olmak üzere her hafta bir kurumu boyadım. Ceza bana çok ağır geldi. Bir oğlum yeni askerden döndü, en küçüğü Endüstri Meslek Lisesinde öğrenci. Eczacı kızım var. Bu ceza herkese ibret olsun."

