Gazişehir Gaziantep'te, teknik direktör Hüseyin Kalpar dönemi bitti

GAZİANTEP, (DHA)- TFF 1\'inci Lig takımlarından Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktör Hüseyin Kalpar ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşma ile kulübe veda eden Kalpar, \"Başarıya gidecek yolların kapısını açmak için böyle bir karar aldık\" dedi.

Geçen yıl kümede kalmayı başardıktan sonra yeni sezona isim değiştiren ve kadrosunu güçlendirerek giren Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, geride kalan 7 hafta içerisinde sadece bir kez galip gelebildi. 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak kazandığı 6 puanla sıralamada 14\'üncü sırada yer alan kulüp yönetimi ile teknik direktör Hüseyin Kalpar, yapılan görüşme sonrası anlaşmalı olarak yolları ayırma kararı aldı.

Teknik direktörlük görevini bırakan Hüseyin Kalpar, geçen sezon düştü gözüyle bakılan takımın son haftalarda başına geldiğini ve mucizeyi gerçekleştirerek ligde kaldıklarını söyledi. Sezon öncesi kulübün isim ve yönetim değişikliğine gittiğini ve kendisinin de devam ettiğini hatırlatan Kalpar, açıklamasında şöyle dedi:

\"Yeni oluşum sonrasında bu göreve devam etmem istendi. Elbette bir Gaziantepli olarak buna yok diyemezdim. Aynı düşünceler ışığı altında ismi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirilen kulübümüz için kolları sıvadık. Ancak ne var ki bizlerinde beklemediği sonuçları aldık. Bu durumda başarıya gidecek yolların kapısını açmak için ekibimizle birlikte fedakarlıklarda bulunmaya karar verdik. Başkanımız Adil Konukoğlu ve yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarla durumu değerlendirdik ve yollarımızı karşılıklı anlayış içerisinde ayırmaya karar verdik. Ben bir Gaziantepli olarak her zaman bu şehrin takımlarının başarılı olmasını isterim. Bu bizi her zaman mutlu eder. Umarım ki takımımızda Süper Lig\'de yer alacaktır. Çünkü Gaziantep gibi ekonomisiyle, sanayisiyle Türkiye\'ye damga vurmuş bir kent, spor dünyasında da aynı kategoride yer almalıdır. Gaziantepli sporseverlere bize gösterdikleri destekten ötürü teşekkür ediyor, bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum.\"

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