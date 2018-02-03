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Spor

Gazişehir Gaziantep - Boluspor: 2-0

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) STAT: Gaziantep Kalyon HAKEMLER: Emre Molak (xx), Deniz Caner Özaral (xxx), Burak Taşkınsoy (xxx) GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowıak (xx)-,  Ahmet (xxx), Uğur (xxx), Sinan (xx), Jefferson (xx)(Dk

03 Şubat 2018 20:33

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)

STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Emre Molak (xx), Deniz Caner Özaral (xxx), Burak Taşkınsoy (xxx)
GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stockhowıak (xx)-,  Ahmet (xxx), Uğur (xxx), Sinan (xx), Jefferson (xx)(Dk. 63 Webo xx), Adama Ba (xx)(Dk. 82 Muhammed xx), Gökhan (xxx), Mehmet (xx), Okan (xx)(Dk. 53 Tugay xx), Özgür Can (xx), Del Valle (xx)
BOLUSPOR: Gökhan (xx)-,  Arapi (xx), Alim (xx), Akabueze (xxx)(Dk. 80 İrfan x), İshak (xx)(Dk. 46 Guido xx), Melih (xx)(Dk. 73 Ahmet Han xx), Furkan (xx), Sefa (xx), Santos (xxx), Emre xx, Cengiz (xx)
GOLLER: Dk. 15 Gökhan, Dk. 85 Tugay (Gazişehir Gaziantep)
SARI KARTLAR: Webo, Adam Ba, Mehmet (Gazişehir Gaziantep) - Arapi (Boluspor)

Spor Toto 1’inci Lig\'in 20\'nci haftasında Gazişehir Gaziantep evinde Boluspor\'u konuk etti. Takımlar sahaya Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentini terör örgütlerinden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'ndaki askerlere yönelik hazırlanan \'Kalbimizle, duamızla Mehmetçiğin yanındayız\' yazılı pankartla çıktı. Gazişehir Gaziantepli oyuncular ise sahaya ellerinde zeytin dallarıyla çıkarak, bu dalları daha sonra taraftarlara hediye etti. Karşılaşma 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sone erdi.

15\'inci dakikada gelişen Gazişehir atağında Uğur’un sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde iyi yükselen Gökhan topa kafayla vurdu. Bu oyuncunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
28\'inci dakikada ev sahibi takımın geliştirdi atakta Okan\'ın ara pasıyla ceza alanı içinde buluşan Del Valle kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Gökhan\'da kaldı.
59\'uncu dakikada Guido\'nun sol kanattan ceza alanı içine gönderdiği topta Melih\'in düzgün vuruşu az farkla yandan auta çıktı.
67\'nci dakikada topla beraber ceza alanı ön çizgisine kadar gelen Melih\'in plasesinde top az farkla auta gitti.
85\'inci dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Gökhan geçti. Bu oyuncunun ceza alanına gönderdiği topa iyi yükselen Tugay meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top ağlarla buluştu: 2-0.
Karşılaşma bu skorla sona erdi.

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