Gazipaşa'dan Mehmetçik için 26 tonluk sebze- meyve

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinden, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerler için 26 ton sebze ve meyve gönderildi.

Gazipaşa Kaymakamlığı, Gazipaşa Belediyesi ile Gazipaşa Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği öncülüğünde, ilçe halkının da desteğiyle \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerler için domates, salatalık, portakal ve muzdan oluşan 26 tonluk sebze ve meyve toplandı. TIR\'a yüklenen sebze ve meyveler için Cumhuriyet Meydanı\'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene, Gazipaşa Belediye Başkanı AK Parti\'li Adil Çelik, Gazipaşa Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Hamdi Fidan, AK Parti İlçe Başkanı Sait Yılmaz, kamu kurumlarının amirleri ve Gazipaşalılar katıldı. TIR\'ın önüne \'İstikamet Kızılelma, Antalya Gazipaşa\'dan Afrin\'e zeytin dalı uzatıyoruz\' yazılı pankart asılırken, Mehmetçik için dualar okundu.

Gazipaşa Belediye Başkanı Çelik, \"Afrin\'deki Mehmetçik\'e manevi destek için Gazipaşa\'da yetişen ürünlerden gönderiyoruz. Bunların maddi değeri yok, manevi değer. Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacı olduğu bugünlerde tek yumruk olduğumuzu dosta düşmana göstermek istiyoruz. Rabb\'im Mehmetçik\'imize güç kuvvet versin, bileğini hiç kimse bükemesin, attığı kurşunlar yerini bulsun. Rabb\'im birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman bozmasın, daim eylesin\" dedi.

Yaş Meyve ve Sebze Komisyoncuları Derneği Başkanı Fidan ise \"Kaymakamlığımızın ve belediyemizin öncülüğünde yardım kampanyası düzenledik. Gazipaşa halkına, komisyonculara, kaymakamlığımıza ve belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Allah, ordumuzu başımızdan eksik etmesin; hepsine selamet versin\" diye konuştu.

Sebze ve meyve yüklü TIR, Gazipaşa Toptancı Hali\'nden okunan duaların ardından uğurlandı.

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