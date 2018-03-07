Gazipaşa'da terör operasyonunda 7 tutuklama

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta gözaltına alınan 7 şüpheliden 5 Suriyeli \'Heyet Tahrir el-Şam\' terör örgütüne üye olmak, 2 Türk şüpheli ise \'göçmen kaçakçılığı\' suçundan tutuklandı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, Güney Mahallesi D- 400 karayolunda rutin gerçekleştirdiği yol uygulamalarında, geçen perşembe gecesi şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta, terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen 5\'i Suriyeli 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulanan Suriyeli A.F.F., M.M., S.M., R.F. ve M.M. ile Türk C.A.G. ve İ.G., dün sabah yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi. Adliye çevresinde jandarmanın yanı sıra polis ekipleri de önlem aldı. Şüphelilerin nöbetçi mahkemedeki sorguları 13 saat sürdü. Şüpheliler C.A.G. ve İ.G. \'göçmen kaçakçılığı\', Suriyeli şüpheliler ise \'Heyet Tahrir el-Şam\' terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. 7 sanık dün gece jandarma ekipleri tarafından Alanya Cezaevi\'ne gönderildi.

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