T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gazipaşa'da terör operasyonunda 7 tutuklama

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta gözaltına alınan 7 şüpheliden 5 Suriyeli 'Heyet Tahrir el-Şam' terör örgütüne üye olmak, 2 Türk şüpheli ise 'göçmen kaçakçılığı' suçundan tutuklandı

07 Mart 2018 13:47

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta gözaltına alınan 7 şüpheliden 5 Suriyeli \'Heyet Tahrir el-Şam\' terör örgütüne üye olmak, 2 Türk şüpheli ise \'göçmen kaçakçılığı\' suçundan tutuklandı.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı Güney Jandarma Karakolu ekipleri, Güney Mahallesi D- 400 karayolunda rutin gerçekleştirdiği yol uygulamalarında, geçen perşembe gecesi şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta, terör örgütüyle bağlantısı olduğu iddia edilen 5\'i Suriyeli 7 şüpheli gözaltına alındı.
Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda sorgulanan Suriyeli A.F.F., M.M., S.M., R.F. ve M.M. ile Türk C.A.G. ve İ.G., dün sabah yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye getirildi. Adliye çevresinde jandarmanın yanı sıra polis ekipleri de önlem aldı. Şüphelilerin nöbetçi mahkemedeki sorguları 13 saat sürdü. Şüpheliler C.A.G. ve İ.G. \'göçmen kaçakçılığı\', Suriyeli şüpheliler ise \'Heyet Tahrir el-Şam\' terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. 7 sanık dün gece jandarma ekipleri tarafından Alanya Cezaevi\'ne gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yücel BULUTGAZİPAŞA Antalya DHA ANTALYA GazipaşaSuriyeliTahrirTürkGazipaşaJandarma Komutanlığı Güney Jandarma KarakoluGüney MahallesiAraçtaJandarma KomutanlığıAdliyeAlanya CezaeviFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24