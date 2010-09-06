-GAZİPAŞA'DA ORMAN YANGINI ANTALYA (A.A) - 06.09.2010 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında, 3 dönüm ormanlık alan ile 30 dönüm tarla zarar gördü. Alınan bilgiye göre, Gazipaşa'ya bağlı Çığlık köyü Dutlu mevkisindeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, ormanlık alana da sıçradı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, 3 arazöz ve bir tankerle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 3 dönüm ormanlık alan ile 30 dönüm tarla zarar gördü.