Gazipaşa'da önce hortum sonra gökkuşağı

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde sağanak sonrası denizde hortum oluştu, ardından gökkuşağı ortaya çıktı. Peş peşe görülen iki doğa olayı yörede oturanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Gazipaşa\'da sabaha karşı başlayan ve etkisini sürdüren sağanak sonrası Koru Mahallesi\'nde denizin yaklaşık 200 metre açığında hortum oluştu. Denizde bir süre ilerleyen hortum kıyı şeridindeki muz bahçeleri ve seralara ulaşmadan kayboldu. Hortum çıkan bölgenin yakınlarında gökkuşağı oluştu. Bölge halkı iki doğa olayının peş peşe görülmesine şaşırırken, bu anları cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

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