-Gazipaşa Belediyesine haciz kararı ANTALYA (A.A) - 07.02.2012 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde inşaat halindeki sitelerinin tapusunun iptal edilmesi üzerine, açtıkları davayı kazanan site sakinleri belediyenin banka hesapları, gayrimenkulleri ve Belediye Başkanı Cemburak Özgenç'in makam aracına haciz koydurdu. Gazipaşa Belediye Başkanı Cemburak Özgenç, Kombi Tatil Sitesi sakinlerinin belediyeye açtığı ve Konya Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava ile ilgili belediye meclisi üyelerine bilgi verdi. Özgenç, 200 kişinin açtığı davada belediyenin yaklaşık 6 milyon lira tutarında tazminat ödemeye mahkum edildiğini belirtti. Davalıların belediyenin arazileri, bazı banka hesapları ve makam aracına haciz koydurttuğunu kaydeden Özgenç, hak sahipleriyle uzlaşma aşamasında olduklarını söyledi. Özgenç, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Kombi Tatil Sitesi'nin 1994 yılında Gazipaşa Belediyesine ait Pazarcı Mahallesi Selinus Plajı yanındaki 58 dönüm araziye kurulan bir devre mülk tatil sitesi olduğunu anlattı. Belediyenin de yüzde 20 ortaklığı bulunan bu binaların yapımına 1994 yılında eski Belediye Başkanı Ali Güzel döneminde başlandığını, belli bir süre geçtikten sonra arazinin yüzde 80'inin Gazipaşa Turizm Ticaret Limited Şirketine satıldığını kaydetti. Başkan Özgenç, bu bölgenin 1989 yılında turizm merkezi ilan edildiğini ancak planlı ve onaylı olmaması yüzünden Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün inşaat yapımına ''muhalefet şerhi'' koyduğunu belirtti. İnşaatın buna rağmen devam ettiğini, kamuoyunda tepkiler ortaya çıkınca eski Belediye Başkanı Ali Güzel'in inşaatı mühürlettiğini vurgulayan Özgenç, ''Kendi imza attığı, yasal olmayan inşaatları mühürlettiriyor. Belediye mühürlüyor, ama inşaatlar devam ediyor'' diye konuştu. Özgenç, sitenin bulunduğu 58 dönümlük arazinin kendi döneminde belediyenin mülkiyetine geçtiğini ifade ederek, eski Belediye Başkanı Bekir Akyol'un da kendisini bu alan üzerinde yarısı yapılmış 6 bloku yıkmadığı için İçişleri Bakanlığına şikayet ettiğini anlattı. Bunun üzerine İcra Müdürlüğü marifetiyle iki bloku yıktıklarını belirten Özgenç, bu bloklar yıkılınca site sakinlerinin tedbir kararı aldığını bildirdi. Tedbir kararı nedeniyle diğer 4 bloku yıkamadıklarını, 8 yıldır da mahkemenin devam ettiğini ifade eden Başkan Özgenç, hukuki süreçte son olarak Yargıtay Genel Hukuk Kurulunun belediyeyi sorumlu tuttuğunu açıkladı. Arazinin mülkiyetinin tamamının belediyeye geçmesi nedeniyle daha önce Gazipaşa Turizm Ticaret Limited Şirketine ödeme yapan yaklaşık 200 kişinin muhatabının belediye olduğunu dile getiren Özgenç, ''Sonuçta bu mağdurların para alabileceği bir kurum var, o da Gazipaşa Belediyesi. Bu karardan sonra hacizlere başladılar haklı olarak. Geçenlerde konuyla ilgili toplantı yaptık. Sonuç olarak bu 58 dönüm araziyi ya satacağız ya hacizleri alacağız'' ifadelerini kullandı. Mahkemenin verdiği karara saygı duymak zorunda olduklarını, savunma konusunda ise ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Özgenç, şöyle konuştu: ''Sonuç olarak geldiğimiz noktada belediyenin üç seçeneği var; Bunlardan birincisi Kayseri'den tedbir kararı alınan bu 4 devre mülkü bitireceksin ya da devre mülkü sahibine devredeceksin, çünkü Yargıtayın kararında öyle söylüyor. Mevcut 4 bloku bitirdikten sonra (Alın kardeşim) deyip, vereceksin. Ya da (Ben ödemiyorum kardeşim) diye bilirsin. Öyle olunca da belediyenin bütün gelirlerine mallarına el koyarlar. Makam arabası satılır, belediye başkanının koltuğu satılır. Su gelirlerine el koyar, şunu yapar, bunu yapar, arsanızı sattırır, parasını alır ya da bu adamlara bu arazinin satılmasını sağlayacaksın. Benim gördüğüm belediye meclisinde de öyle bir eğilim var. Bir yanlış daha yapmayalım diye. Ben de aynı taraftayım, satılsın. Belediyenin tarlasının olmasının bir anlamı yok. Satılır borç ödenir.'' Başkan Özgenç, söz konusu arazisinin denize sıfır olduğunu ve satılması durumunda yaklaşık 6 milyon liralık tazminatı rahatlıkla karşılayacağını söyledi.