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GAZİOSMANPAŞA'DA VAHŞET İSTANBUL (A.A)

31 Aralık 2010 10:46

-GAZİOSMANPAŞA'DA VAHŞET İSTANBUL (A.A) - 31.12.2010 - Gaziosmanpaşa'da girdiği evdeki 55 yaşındaki kadını öldüren hırsız, yüklü miktardaki parayı alarak kaçtı. Küçükköy Şemsipaşa Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki eve akşam saatlerinde giren hırsız, ev sahibi Fatime Yıldız'ın kafasına vazoyla vurdu. Yere düşen Yıldız ile bir süre boğuşan hırsız, daha sonra bıçakla kadının boğazını kesti.  Evde bulunan yüklü miktardaki parayı alan hırsız, olay yerinden kaçtı.  Bir süre sonra eve gelen Fuat Yıldız, eşini kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Fuat Yıldız, eşini komşusuyla birlikte evin yakınlarındaki Özel Bilge Hastanesi'ne götürdü. Fatime Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  Olay yerine gelen Yıldız ailesinin yakınları, sinir krizi geçirdi.  Evde yapılan inceleme sonucu hırsızın, Yıldız ailesinin tanıdığı biri olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, olayla ilgili çalışmasını sürdürüyor. 

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