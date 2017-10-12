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GAZİOSMANPAŞA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi

12 Ekim 2017 11:04

Haber-Kamera: Ozan URAL / İstanbul DHA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Gaziosmanpaşa\'da 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 

Vatan Caddesi\'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, sabah saat 06. 00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında  Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle 551 Sokak\'ta bulunan bir apartmanın farklı iki dairesine özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girilen dairelerde aramalarda bulunuldu. Operasyon yapılan sokaklar da geniş güvenlik önlemleri alındı. Gözaltı ve adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Görüntü dökümü:
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Operasyona gidilmesi
Adreslere girilmesi
Evdeki gözaltılar
Güvenlik önlemleri
Genel ve detaylar
 

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