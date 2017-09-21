 Gaziosmanpaşa'da polisi şehit eden şüpheliler adliyeye sevk edildi

Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA\'da polis memuru Anıl Kaan Aybek\'i şehit eden 3 şüpheli, Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne sevk edildi.

Gaziosmanpaşa\'da polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan açılması sonucu polis memuru Anıl Kaan Aybek\'i şehit eden Emre Y., Halil İbrahim Ş.,Cem Engin D. Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği\'ndeki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi\'ne sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Emre Y.\'nin aranması olduğu için polisten kaçtıklarını ve polise ateş ettiklerini söylediği öğrenildii. Emre Y.\'nin 7 kasten yaralama, 5 hırsızlık, 1 yaralama ve silahlı kanuna muhalefetten kaydının olduğu, Halil İbrahim Ş.\'nin 8 kasten yaralama, 11 hırsızlık ve cezaevi firarisi olduğu, Cem Engin D.\'nin de hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi.

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