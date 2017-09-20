Gaziosmanpaşa'da polise saldırı; 1 kişi daha yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Gaziosmanpaşa\'da bir polisin şehit olduğu saldırı sırasında araçta bulunduğu belirlenen bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.



Olay dün gece saatlerinde Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1190 Sokak\'ta meydana geldi. Polisin şüphe üzerine durdurmak istediği 34 BL 1893 plakalı araçtan açılan ateş sonucu polis memuru Anıl Kaan Aybek şehit oldu. Saldırının ardından yapılan operasyonda H.İ.Ş., E.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Aynı otomobilde bulunduğu belirtilen C.E. de bu sabah saatlerinde gözaltına alındı.



