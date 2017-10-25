Gaziosmanpaşa'da polis denetimi

: Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri , \'Güvenli Gaziosmanpaşa Eylem Planı\' kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında denetim yaptı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araçları durdurarak kontroller yaptı. Polis ekipleri araç sürücülerinin ve araçlarda bulunan kişilerin üst aramalarını gerçekleştirdi. Polis ekipleri evrakları uygun olmayan ve eksik evrakla yola çıkan kişilere işlem yaptı. Bir hafif ticari araçta yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca bulunması görüntülere yansıdı. Aracında tabanca bulunan sürücü gözaltına alındı.

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