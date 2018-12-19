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Gaziosmanpaşa'da parkın istinat duvarı çöktü

Abdullah KÖSE/ İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL'da etkili olan yağmurda Gaziosmanpaşa'da bir parkın istinat duvarı çöktü

19 Aralık 2018 15:41

Abdullah KÖSE/ İSTANBUL, (DHA)  İSTANBUL\'da etkili olan yağmurda Gaziosmanpaşa\'da bir parkın istinat duvarı çöktü. Çökme ile birlikte parktaki yürüyüş yolu da toprak altında kaldı.
Olay, sabah saatlerinde Karayolları Mahallesi\'ndeki parkta meydana geldi. Parkın istinat duvarı bir anda çöktü. Duvarın bir bölümünün yıkılmasıyla parktaki yürüyüş yolunun bir kısmı da toprak yığını altında kaldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ekipleri, olay yerine giderek, duvarın onarımı için çalışmalara başladı.

(FOTOĞRAF)

 

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