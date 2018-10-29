T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziosmanpaşa'da kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir polis bacağından bıçakla yaralandı

29 Ekim 2018 20:20

Murat SOLAK-Melih OKUMUŞ/İSTANBUL, (DHA) GAZİOSMANPAŞA\'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen bir polis bacağından bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltında alındı.
Olay saat 15.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde bulunan pastane sahibi ile bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga edenlerinin yakınlarının olay yerine gelmesiyle kavga büyüdü. Olayın ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Kavga edenleri ayırmak isteyen polis memuru Y.T., bıçak darbesiyle bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan polis memurunu  ambulansla  hastaneye kaldırdı.  Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sırasında darp sonucu yaralanan ismi bilinmeyen bir kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan bazı şüpheliler gözaltında alındı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI
Polis ekipleri olayın gerçekleştiği yere şerit çekerek çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Özel Harekat polisleri de bölgeye sevk edildi. Yapılan incelemelerde olay yerinde bir sopa ve bıçak olduğunu tespit edildi.  Yaşanan kavga sırasında bir aracın camı kırılarak araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Murat SOLAKMelih OKUMUŞİSTANBUL DHA GAZİOSMANPAŞAHastaneyeKavgayaOlayHürriyet Mahallesi Cengiz Topel CaddesiKavgaOlayınPOLİS EKİPLERİYAPTI PolisHarekatYapılanPolisFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24