-GAZİOSMANPAŞA'DA İZİNSİZ GÖSTERİ İSTANBUL (A.A) - 22.05.2011 - Gaziosmanpaşa'da yola barikat kurarak izinsiz gösteri yapan grup, polisin müdahalesiyle dağıtıldı. Alınan bilgiye göre, Karayolları Mahallesinde toplanan bir grup, çöp konteyneri ve pazar tezgahlarıyla yola barikat kurdu. Daha sonra pazar tezgahlarını ateşe veren gruptakiler, olay yerine gelen polis ekiplerine molotofkokteyli attı. Polisin müdahalesiyle dağılan gruptakiler ara sokaklara kaçtı. Polis ile göstericiler arasında yaşanan kovalamaca sonucunda gözaltına alınanlar olduğu öğrenildi.