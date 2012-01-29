T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın can aldı İSTANBUL (A.A)

29 Ocak 2012 14:40

-Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın can aldı İSTANBUL (A.A) - 29.01.2012 - Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Akşemsettin Mahallesi Leylak Sokak'ta bir gecekonduda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başlarken, içeride mahsur kalan Ömer Çelik (54) ve İmhan Çelik'i (91) yaralı olarak kurtardı. Ömer Çelik, kaldırıldığı Özel Alibey Hospital'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, İmhan Çelik Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşlı kadının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen ve gecekonduda büyük çapta hasara yol açan yangının, çıkış sebebine ilişkin başlatılan incelemeler sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24