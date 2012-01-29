-Gaziosmanpaşa'da gecekonduda çıkan yangın can aldı İSTANBUL (A.A) - 29.01.2012 - Gaziosmanpaşa'da bir gecekonduda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Akşemsettin Mahallesi Leylak Sokak'ta bir gecekonduda, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başlarken, içeride mahsur kalan Ömer Çelik (54) ve İmhan Çelik'i (91) yaralı olarak kurtardı. Ömer Çelik, kaldırıldığı Özel Alibey Hospital'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, İmhan Çelik Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaşlı kadının, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen ve gecekonduda büyük çapta hasara yol açan yangının, çıkış sebebine ilişkin başlatılan incelemeler sürüyor.