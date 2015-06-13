Gaziosmanpaşa’da 5 katlı bina yan yattı!

Gaziosmanpaşa’da 5 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Olayda, herhangi can kaybı yaşanmazken bina tahliye edildi.

Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bina, saat 03.00 sıralarında büyük bir gürültüyle yan yattı. Bu arada apartman önünde park halindeki bir otomobil de çökme nedeniyle oluşan çukura düştü.

Apartman sakinleri olay üzerine hemen binayı terk etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis sokağı araç ve yayalara kapattı



Soner Hasırcıoğlu, Uzay Kesmen'in DHA'da yer alan haberine göre, Polis, yan yatan apartmanın çevresindeki binaları tahliye ettikten sonra sokağı araç ve yaya girişine kapattı. İtfaiye apartman ve çevresinde incelemelerde bulundu. İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri de çevredeki elektrik ve doğalgaz akışını kesti.

Gece saatlerinde meydana gelen olayın ardından evlerini terk etmek zorunda kalan bazı aileler, sokakta gözyaşlarına boğuldu. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, mahalle sakinlerinin bekleyişi de sürüyor.

Yan yatan binada olaydan önce çatlaklar oluştuğunu öne süren apartman sakini Türkan Karakaya, "Bekçiye haber verip, bütün yetkilileri aradım. Yetkililere tek tek gösterdim. Burada çatlak var diyorum. Bana ’yok’ diyorlar. Sonra gittik içeri, çoluk çocuk uyudu hepsi. Benim uykum gelmedi. Gece saat 03.00 gibi aşağı indim. Bir bakayım istedim. Bir indim ki bina kabarıyor. Sonra herkesi tek tek kaldırdım. Çok şükür canımıza bir şey olmadı" diye konuştu.

Polis binaya yaklaştırmıyor

Evlerini tahliye eden apartman sakinlerinin dışarıdaki bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için vatandaşları yan yatan binanın çevresine yaklaştırmıyor.

Öte yandan sabah saatlerinde olay yerine gelen ve mühendis olduğu öğrenilen bir kişi ile yan yatan binada oturan apartman sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik, polis ve mahallelinin araya girmesiyle sona erdi.