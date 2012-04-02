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Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı önünde bomba patladı

Patlamın çöp kutusuna atılan bir bomba sonucu meydana geldiği iddia edildi

02 Nisan 2012 19:20

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nın içinde bulunan nüfus müdürlüğünde patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevkedildi. İlk belirlemelere göre çöp kutusuna bırakılan bombanın patlaması sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Sabah saatlerinde de Beşiktaş'ta ünlü bir otelin yakınına bomba bırakılmış, müdahale sonucu fünyeyle etkisiz hale getirilmişti.

 
 

Çöp kutusuna patlayıcı bırakıldı

 
 
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'nın içinde bulunan nüfus müdürlüğünde patlama meydana geldi. Patlama ilk belirlemelere göre, çöp kutusuna bırakılan patlayıcı neden oldu. Olay yerine çok sayıda ambulans ekibi sevkedildi. İlk belirlemelere göre patlamada 2 kişi yaralandı.

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