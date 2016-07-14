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Gazilere ve şehit yakınlarına ücretsiz tatil

Ayvalık'ta TSK'ya bağlı Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi'nde hizmet veriyor

14 Temmuz 2016 13:04

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde bulunan ve er-erbaş statüsündeki gaziler ile aileleri ve şehit yakınlarına ücretsiz tatil olanağı sunuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’nde tatil yapanlar, Sarımsaklı Plajı’nda denize giriyor, mavi turla adaları görüyor, Kazdağları Bozcaada, Çanakkale, Efes ve Kuşadası gezilerine katılabiliyor.

Milliyet'in haberine göre, Merkezin Komutanı Albay Aydın Nazlı, otelin yıl boyunca açık olduğunu ve misafirleri 10 ile 13’er günlük programlar dahilinde ağırladıklarını belirtti. Türkiye’de buna benzer başka bir tesisin olmadığını ifade eden Nazlı,  eşsiz manzaraya sahip İlk Kurşun Tepesi’ne konuşlu merkezin 1999’da hizmete açıldığını söyledi. Aydın Nazlı, “Tesisimiz 5 katlı olup 52 oda 185 yatak kapasitesine sahip. Tesisten er ve erbaş statüsündeki gaziler ve bunların yakınları ile yine şehit er ve erbaşların aileleri faydalanıyor” dedi. Tesis, kurulduğu günden bu yana 26 bin kişiyi konuk etti.

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