Gazilere 8 lira 20 kuruş zam

Gaziler ve vatani hizmet tertibi ile 65 yaş aylığı alanlara yeni yılda memurlar kadar zam verilecek.Gazilerin halen 327,8 lira olan aylık maaşı, 1 Ocak'ta 336 liraya çıkacak.



2010 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı verilerine göre, gaziler ile vatani hizmet tertibinden aylık alanlar ve muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığında maaş göstergeleri yeni yılda da değişmeyecek. Buna göre, gaziler, vatani hizmet tertibi ve 65 yaş aylığı alanların maaşları, maaş katsayılarına paralel 1 Ocak'ta yüzde 2,5 oranında artacak.



Bu çerçevede, İstiklal Savaşı, Kore ve Kıbrıs Gazilerinin halen 327,8 lira olan aylık maaşı, 1 Ocak'ta 336 liraya çıkacak. Bunların dul eşlerine de yeni yılda 252 lira aylık ödenecek.



Vergi iadesi yerine getirilen ek ödeme ile birlikte gazi maaşı 352,8 liraya, dul eşin maaşı ise 264,6 liraya yükselecek.



Vatani hizmet tertibinden aylık alanların maaşı da yeni yılda ek ödemesiz 336 lira, ek ödemeyle 352,8 lira olacak. Bu kişilerin dul eşlerine önümüzdeki yılın ilk yarısında 268,8 lira, diğer yakınlarına ise 187 lira maaş verilecek. Söz konusu tutarlar, ek ödemeyle birlikte hesaplara sırasıyla 282,2 lira ve 196,4 lira şeklinde yatacak.



Böylece yeni maaş katsayıları ile gazi ve vatani hizmet tertibi aylıklarında 8,2 lira, vatani hizmet tertibinden aylık alanların dul eşlerinin maaşlarında 6,5 lira, diğer yakınlarının ise 4,6 lira artış meydana gelecek.



Maliye Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de halen 50 bin 139 kişiye gazi maaşı ödeniyor.



Sivas Kongresince seçilen Temsil Heyeti Üyeliği ile TBMM 1. dönem milletvekilliği nedeniyle vatani hizmet tertibi aylığı bağlanan kişi sayısı 79 olarak belirleniyor. Aynı şekilde Özel Kanunlara göre 33 kişiye, Bakanlar Kurulu Kararıyla da 57 kişiye vatani hizmet aylığı ödeniyor.



65 yaş aralığı



Bütçe Tasarısı ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun uyarınca ödenen 65 yaş aylığı tutarları da, yeni yılda yüzde 2,5 oranında zamlanacak.



Buna göre, halen 1 milyon 305 bin kişiye 90,3 lira olarak ödenen 65 yaş aylığı, 1 Ocak'ta 2,3 lira artarak 92,6 liraya çıkacak. Aylık tutarı, ek ödeme dahil edildiğinde ise 94,8 liradan 97,2 liraya yükselecek.



Bu arada 2010 yılının ikinci 6 aylık döneminde memur maaşlarına yapılacak yüzde 2,5'luk zam, gazi, vatani hizmet tertibi ve 65 yaş aylıklarına da aynen yansıtılacak. Böylece 1 Temmuz'dan itibaren maaşlar yeniden yüzde 2,5 oranında zam görecek.