-GAZİLERE 23,5 LİRA ZAM ANKARA (A.A) - 29.10.2010 - Gaziler ve vatani hizmet tertibinden aylık alanların maaşlarına, Ocak'ta 23,5 lira zam yapılacak. 2011 Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısından derlenen verilere göre, gaziler ve vatani hizmet tertibinden aylık alanlar ile muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığında maaş göstergeleri yeni yılda artacak. Gazilerin ve vatani hizmet tertibinden aylık alanların 5.862 olan mevcut gösterge rakamı, 1 Ocak'tan itibaren 6.016'ya yükselecek. Vatani hizmet tertibinden aylık alanların dul eşlerinin gösterge rakamı 4.690'dan 4.813'e, diğer yakınların gösterge rakamı 3.262'den 3.348'e, 65 yaş aylığı alanların gösterge rakamı da 1.615'ten 1.620'ye çıkacak. Gösterge ve memur maaş katsayısındaki artışla birlikte, gaziler ve vatanı hizmet tertibinden aylık alanların maaşı, 2011 yılının Ocak-Haziran döneminde yüzde 6,7, 65 yaş aylığı alanların maaşları ise yüzde 4,3 oranında zam görecek. Bu çerçevede, İstiklal Harbi, Kore ve Kıbrıs Gazilerinin halen 348,47 lira olan aylık maaşı (ek ödemesiz) 1 Ocak'ta 371,9 liraya çıkacak. Vatani hizmet tertibinden aylık alanların maaşı da yeni yılda ek ödemesiz 371,9 lira olacak. Bu kişilerin dul eşlerine önümüzdeki yılın ilk yarısında 297,6 lira, diğer yakınlarına ise 207 lira maaş verilecek. Böylece yeni gösterge ve maaş katsayıları ile gazi ve vatani hizmet tertibi aylıklarında 23,5 lira, vatani hizmet tertibinden aylık alanların dul eşlerinin maaşlarında 18,8 lira, diğer yakınlarının maaşlarında ise 13,1 lira artış meydana gelecek. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de İstiklal savası gazisi hak sahibi olarak 900, Kore gazisi olarak 6 bin 662, Kore gazisi hak sahibi olarak 7 bin 882, Kıbrıs gazisi olarak 31 bin 478, Kıbrıs gazisi hak sahibi olarak da 3 bin 482 kişiye maaş ödeniyor. -65 YAŞ AYLIĞI- Bütçe Tasarısı ile 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkındaki Kanun uyarınca ödenmekte olan 65 yaş aylığı tutarları da yeni yılda yüzde 4,3 oranında artırılacak. 65 yaşını doldurmuş, muhtaç, güçsüz ve kimsesiz 1 milyon 334 bin 153 hak sahibine ödenen 96 liralık 65 yaş aylığı da, 1 Ocak'ta 100,15 liraya çıkacak. Bu şekilde 65 yaş aylığında 4,1 liralık artış olacak. Bu arada 2011 yılının ikinci 6 aylık döneminde memur maaşlarına yapılacak yüzde 4'lük zam, gazi, vatani hizmet tertibi ve 65 yaş aylıklarına da aynen yansıtılacak. Böylece yılın ikinci yarısında da maaşlarda yüzde 4 oranında artış meydana gelecek.