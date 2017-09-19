Gaziler ilgi bekliyor

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım, 19 Eylül Gaziler günü nedeniyle düzenlenen törende, gazi ve yakınlarının gereken ilgiyi görmemesinden yakındı.

19 Eylül Gaziler Günü Manisa\'da düzenlenen törenle kutlandı. Şehzadeler İlçesi Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Mili Egemenlik Anıtı\'nda düzenlenen çelenk koyma törenine Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili MHP\'li Mehmet Güzgülü, 1\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Çelebi, daire müdürleri, şehit ve gazi dernekleri ile öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım yaptı. Gazilik unvanının kendilerine Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ten miras olduğunu dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Manisa Şubesi Başkanı Şener Tarım, kendilerine bırakılan kutsal mirasa sahip çıktıklarını, ancak kendilerine sahip çıkılmadığını iddia etti. Tarım, \"Kore ve Kıbrıs\'ta savaşarak gazi olanların sayısı 59 bindir. Bugün hayatta olanlanların sayısı ise 29 bin civarında olup, Kıbrıs gazileri 65-70, Kore Gazileri ise 85-90 yaşları arasındadır. Üzülerek şunu ifade etmek istiyorum ki hayatta olan gazilerimize gösterilen ilgi ve ahde vefa yetersizdir. Gazilerimizin taşıdıkları onura yaraşır bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri, hak ettikleri imkan ve şartlara kavuşturulmaları konusunda sorunlarımızın çözümünü bekliyoruz\" dedi.

Milli Egemenlik Anıtı\'ndaki çelenk sunma törenin ardından Vali Güvençer başta olmak üzere beraberindeki protokol üyeleri şehit ve gazi derneklerini ziyaret etti.



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