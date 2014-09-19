Gaziler Günü'nde gaziye şemsiye verilmedi!

Zonguldak’ta Gaziler Günü sebebiyle yağmur altında düzenlenen törende Vali, Belediye Başkanı ve Jandarma Eğitim Tugay Komutanı şemsiyelerle yağmurdan korunurken Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı tören boyunca ıslandı

Doğan Haber Ajansı'ndan Durmuş Sevindik’in haberine göre, Zonguldak’ta Gaziler Günü sebebiyle Valilik önündeki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törene İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Selvi, daire müdürleri, askeri erkân, emniyet mensupları, gaziler ve öğrenciler katıldı. Yağmur altında gerçekleşen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve anıta çelenkler konuldu.

Vali Ali Kaban, Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Akdemir ve Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Birol Şimşek protokolün önünde yan yana dururken korumalarının tuttuğu şemsiyelerle yağmurdan korundu. Yanlarında bulunan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Ramazan Çakal ile arkasında bulunan öğrenciler ve bazı katılımcılar şemsiyeleri olmadığı için ıslandı. Ramazan Çakal’ın konuşması devam ederken, daha fazla ıslanmamaları için öğrenciler Valilik binasının girişine alındı.

Törenin bitmesinin ardından Vali Kaban ve beraberindeki protokol üyeleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şubesi’ni ziyaret etti. Ali Kaban yaptığı konuşmada, gaziler gününü kutladı: "Bu milletin vatanı, milleti için bütün değerleri için verdiği mücadelenin bitmemesini diliyoruz. Mücadele biterse vatan bitmiş demektir" dedi.

Daha sonra Tuğgeneral Birol Şimşek, Albay Haluk Selvi, bazı daire müdürleri ve gaziler, yaşamını yitiren gazilerin mezarlarını ziyaret etti. Tuğgeneral Şimşek, 14 yıl önce akciğer kanserinden ölen Kıbrıs Gazisi Cemal Türkel’in mezarına karanfil bıraktı. Mezarlıkta gaziler için Kuran okundu ve dua edildi.