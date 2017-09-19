Gaziler gününde şehitlere karanfil

İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. İl protokolü ve gaziler, şehitlikleri ziyaret ederek kabirlerine karanfil bıraktı.

19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenk konuldu. Törene Sivas Valisi Davut Gül, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, askeri erkan ve gaziler ile kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Törende ilk olarak Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Muharip Gaziler Derneği ve diğer kurumların çelenkleri Atatürk Anıtı\'na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Fuat Ahıskalı törende yaptığı konuşmada, \"19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının en büyüklerinden olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün şahsında taçlandığı bir gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bu toprakların vatan olmasında ve bekası uğruna canlarını adayanların şeref ve gururla hatırlandığı gündür. 19 Eylül Kurutuluş Savaşı\'nda, Kore\'de ve Kıbrıs\'ta savaşan Muharip Gaziler ile Türkiye Cumhuriyeti\'nin rejimi, üniter yapısı, toprak bütünlüğü uğruna vatan haini terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis, korucu ve 15 Temmuz hanin darbe girişiminde vücutlarını siper eden tüm malul gazilerin şeref günüdür\" dedi.

Çelenk sunma töreninin ardından Vali Gül ve beraberindekiler Yukarı Tekke Mezarlığı\'nda bulunan garnizon ve polis şehitliklerini ziyaret etti. Ziyarette dua edilerek şehit asker ve polislerin mezarlarına karanfil bırakıldı.



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