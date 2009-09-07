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Gaziemir Müftüsü trafik kazasında öldü

07 Eylül 2009 13:39

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Gaziemir Müftüsü Abdurrahman Hekimoğlu yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza dün saat 21.00 sıralarında Belkahve mevkiinde meydana geldi. 54 yaşındaki Recep Yaman yönetimindeki 35 V 6864 plakalı kamyonet ile İzmir'in Gaziemir İlçesi Müftüsü 54 yaşındaki Abdurrahman Hekimoğlu yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada Hekimoğlu ile kamyonette bulunan 20 yaşındaki Kemal Deveci, 32 yaşındaki Nilay Deveci ve 7 yaşındaki Arzu Deveci yaralandı. Kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Hekimoğlu'nu Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer yaralılar ise Bornova Türkan Özilhan Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi'ne kaldırıldı. Hekimoğlu yapılan müdahalelere rağmen hastanede yaşamını yitirirken, kamyonet şoförü gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

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